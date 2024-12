Maior seguradora do país pagou R$ 165 milhões em indenizações após enchente no RS

Maior seguradora do país, a Bradesco Seguros contabiliza 1,8 mil atendimentos e R$ 165 milhões pagos em indenização por prejuízos provocados pela enchente de maio do Rio Grande do Sul. A maior parte deste valor, 57%, foi para apólices de automóveis. O Estado é o quarto maior mercado da empresa, que montou uma força-tarefa para suprir o aumento da procura pelos clientes.