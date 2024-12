Mapa 3D e menos análise humana: estratégias da prefeitura para acelerar aprovação de projetos imobiliários

Assim ficará a plataforma DMweb atualizada, onde poderá ser consultado informações de prédios da Capital. Smamus / Divulgação

Até novembro deste ano, a prefeitura de Porto Alegre já aprovou 2.211 novos projetos imobiliários, entre residenciais e comerciais, frente aos 1.713 de todo o ano passado. A ideia é aumentar mais o número em 2025, com automação do sistema, diz o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm. O cruzamento dos dados da prefeitura passa a ser direto na plataforma do pedido de licenças, sem análise humana.

Hoje, as empresas precisam preencher um formulário e enviar um arquivo PDF com a planta do empreendimento e outras informações do projeto. Com o novo sistema, a resposta se o empreendimento é viável ou não naquela região virá de imediato. A medida vale para projetos de médio e grande porte.

— O portal fará buscas automáticas na legislação, no plano diretor, nos sistemas de emissão e taxas. Por exemplo, se quer empreender no Três Figueiras, que tem limitação de altura, recuo e afastamento, a tela vai barrar se não estiver de acordo. Não precisa uma pessoa analisar. Já puxa da regra automaticamente — diz.

Bremm destaca que a construção civil representa 14,1% dos empregos em Porto Alegre. Acrescenta que a venda das unidades aprovadas em 2024 deve alcançar R$ 16,5 bilhões - multiplicando a metragem pelo preço da tabela Fipe -, mas o investimento feito pelas empresas não é informado.

Com a Procempa, a Smamus também está criando duas plataformas para quem constrói. A GeoPOA permite consultar e baixar documentos que mostram as redes de água e esgoto e os imóveis inventariados. Já a nova versão da DMweb, a ser lançada em janeiro, terá um mapa 3D de Porto Alegre. Ao clicar em um prédio, abrirá uma janela com as suas informações, como altura, plano diretor da região e redes de esgoto do entorno.

Nesta sexta-feira (13), também serão entregues certificações por práticas sustentáveis a 22 empreendimentos de nove construtoras (Cyrela, Garst Construções, GND Incorporadora, Home Plus, KLBRR Incorporações, Melnick, Pavei, Plaenge, Zuckhan). Com o documento, as empresas podem aumentar a altura do empreendimento em até 20%.

