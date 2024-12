Chuva forte causa alagamentos em Canoas e queda de granizo no Vale do Taquari

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul causou problemas em Canoas, na Região Metropolitana no começo da noite desta sexta-feira (13). Parte da BR-116 e diversas ruas ficaram alagadas.

De acordo com a prefeitura de Canoas, a situação ocorreu devido ao alto volume de chuva. Equipes estão nas ruas atendendo casos pontuais.

Já no Vale do Taquari, Marques de Souza registrou queda de granizo. Conforme a Defesa Civil Regional, duas casas foram parcialmente afetadas. Também houve danos em uma ponte provisória na divisa com o município de Travesseiro. Já em Encantado, foi registrada queda de árvore.