Justiça concede liminar e cancela eventos de aventura promovidos por empresa de Carlos Barbosa

A Justiça concedeu liminar, nesta sexta-feira (13), para cancelar eventos de aventura promovidos por uma empresa de Carlos Barbosa que, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), não possui licenças para atuação. As atividades com a utilização de rapel estavam agendadas em três municípios gaúchos - uma delas para este fim de semana.