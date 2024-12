Três municípios da Serra registram redução superior a 80% no número de mortes violentas em 2024

O único homicídio ocorrido em Carlos Barbosa, em 2024, foi o de João Carlos Nascimento Targino, 21 anos. Guilherme Kalsing/Estação FM / Divulgação

Dos 49 municípios da Serra, 17 apresentam reduções nos indicadores criminais de mortes violentas em 2024. Três deles já reduziram em mais de 80%. A estatística compara o montante de janeiro a outubro deste ano com igual período do ano passado. Carlos Barbosa tem queda de 88%, enquanto que Guaporé, de 83%, e Flores da Cunha, 80%. Os dados comparativos de janeiro a outubro nos dois anos foram divulgados pelo governo do Rio Grande do Sul:

Carlos Barbosa: 9 mortes em 2023; 1 em 2024 (-88,8%). Guaporé: 18 em 2023; 3 em 2024 (-83,3%). Flores da Cunha: 5 em 2023; 1 em 2024 (-80%).

Em Carlos Barbosa, o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil, Marcelo Ferrugem, explica que a elucidação dos crimes e a condenação dos envolvidos em casos de outros anos são os fatores que auxiliaram nesta queda.

— Neste ano, tivemos dois júris: o primeiro condenou os autores dos homicídios que aconteceram no ano passado a mais de 70 anos (de prisão) e o último condenou pelo menos seis indivíduos a penas que, somadas, ultrapassaram 150 anos de prisão, pelos homicídios consumados e tentados em 2021. Com essa resposta, as facções acabam avaliando até onde compensa estabelecer essa disputa por pontos de tráfico aqui em Carlos Barbosa — afirma Ferrugem.

Conforme o delegado, devido a ameaças a policiais, alguns líderes de facções criminosas foram transferidos para outros Estados, em penitenciária com sistema de bloqueio telefônico e sem direito a visitas. Essa dissuasão dos mandantes também ajudou na queda dos números.

As mesmas estratégias de combate aos grupos criminosos organizados foram adotadas pela Polícia Civil em Guaporé. Conforme o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, no município a queda foi graças ao monitoramento permanente às facções instaladas na região. Além disso, com o apoio da Brigada Militar, ocorreram ações constantes com apreensões de drogas e armas.

— As apreensões geram prejuízos aos grupos criminosos e acabam os desorganizando. Importante dizer também que dos quatro homicídios consumados, três estão esclarecidos, com autores presos, e o quarto com adiantadas investigações.

Os três homicídios já solucionados em Guaporé ocorreram nos meses de fevereiro e agosto. O quarto foi no mês de novembro, onde Dênis Maia dos Santos, de 22 anos, foi a vítima.

Outros municípios da Serra que tiveram reduções na comparação de janeiro a outubro de 2023 com o mesmo período de 2024

19 para 13 (-31%). Esmeralda, Jaquirana, Nova Prata, Picada Café, São Jorge e São José dos Ausentes tiveram mortes registradas em 2023, mas não ocorreram casos em 2024.

Cidades pequenas na rota do tráfico

O professor universitário especializado em Ciências Sociais Charles Kieling destaca que as cidades como Carlos Barbosa, Guaporé e Flores da Cunha estão na rota das facções criminosas para a logística de entrega de produtos ilícitos:

— O objetivo das facções é ter rotas limpas para a logística segura de tráfico de armas, munições, joias, dinheiro. Enfim, elas estão localizadas em entroncamentos com grandes metrópoles, como Caxias e Porto Alegre.

A diminuição dos números nesses locais, segundo o especialista, é devido a uma coalizão entre as facções criminosas, definindo que determinada região é comandada pelo grupo A ou B. Também porque em cidades pequenas o número de integrantes de facções é menor, na visão deles é mais "rápido" para um grupo dissipar a outra organização criminosa e dominar aquele ponto. Ainda na visão de Kieling, o envio de líderes das organizações para outros presídios não auxilia na redução direta dos números de mortes, mas acabaria protegendo os envolvidos nos crimes.