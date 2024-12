Governo federal anuncia liberação de R$ 7,66 bi em emendas

A liberação pode estar ligada à pressão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sofrido de deputados e senadores para acelerar os repasses para obras por eles escolhidas. A manobra a uxiliaria na aprovação de projetos de interesse do presidente no legislativo, como o pacote fiscal.

Na última terça-feira (10), a gestão publicou uma portaria para destravar o pagamento de emendas parlamentares e reduzir a animosidade do Legislativo contra os projetos do Executivo. O pagamento de emendas se tornou um assunto politicamente mais sensível após decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de suspender os desembolsos.