Governo publica portaria para destravar pagamento de emendas parlamentares

O governo federal publicou, na noite desta terça-feira (10), em edição extra do Diário Oficial da União, a portaria acertada com a cúpula do Congresso para destravar o pagamento de emendas parlamentares e reduzir a animosidade do Legislativo contra os projetos do Executivo. O pagamento de emendas se tornou um assunto politicamente mais sensível depois de decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino suspender os desembolsos.