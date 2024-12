Polícia Federal desmonta esquema que teria movimentado R$ 1,4 bilhão desviando recursos de emendas parlamentares

A operação Overclean foi deflagrada nesta terça-feira (10) pela Polícia Federal. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa supostamente envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos , corrupção e lavagem de dinheiro com recursos de emendas parlamentares . O esquema teria movimentado R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos apenas em 2024.

De acordo com informações do g1 , 15 pessoas foram presas na operação e duas estão foragidas. Segundo a PF, R$ 160 milhões foram sequestrados das contas dos suspeitos , referentes ao valor obtido pela organização criminosa por meio dos crimes investigados e foram apreendidos aeronaves, veículos e imóveis de luxo . Além disso, oito servidores públicos foram afastados de suas funções.

Segundo a PF, a organização criminosa teria direcionado recursos públicos de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) . Os desvios teriam ocorrido por meio de superfaturamento em obras para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais.

Segundo apurou o jornal O Globo, entre os investigados está o vereador de Campo Formoso (BA) Francisquinho Nascimento (União), que antes de ser preso preventivamente, jogou pela janela de casa uma sacola com R$ 220.150. O vereador é primo do deputado federal Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. O parlamentar não é investigado.