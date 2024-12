Ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi é internada em Luxemburgo

A ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi hospitalizada após se ferir em Luxemburgo, onde deveria participar do 80º aniversário de uma importante batalha da Segunda Guerra Mundial, informou seu gabinete nesta sexta-feira (13).

Pelosi, de 84 anos, viajou para o pequeno país europeu com uma delegação do Congresso para participar das comemorações do 80º aniversário da Batalha das Ardenas, precisou seu porta-voz, Ian Krager, em um comunicado.