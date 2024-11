Alcançará R$ 10 milhões o investimento inicial do Manhattan Porto Alegre by Mercure, no bairro Moinhos de Vento, para reformar os quartos. Este valor engloba 36 das 113 unidades que serão transformadas até março de 2025. O restante passará por obras ao longo de quatro anos, com um aporte financeiro ainda não estimado pela empresa. Está sendo trocado do piso ao teto, assim como móveis e eletrodomésticos.