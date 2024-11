Com falhas na coleta de lixo há quase um mês, moradores de Viamão, na Região Metropolitana, ainda convivem com acúmulo de sacolas na frente das casas. Na manhã desta sexta-feira (22), a reportagem encontrou aglomerados de lixo com moscas circulando em portões, lixeiras e calçadas, na Rua Xavante, no bairro Parque Índio Jari.