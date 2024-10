Quatro anos após deixar o bairro - no auge da pandemia -, o restaurante Quintanilha, de bufê, está de volta ao Centro Histórico, onde nasceu. Com R$ 2 milhões de capital próprio, a nova loja ficará na Rua Coronel Vicente, 575, em frente ao ponto da primeira operação. Agora, porém, a unidade será maior, com 400 metros quadrados e 15 funcionários. A inauguração será no dia 28.