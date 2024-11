Além de novo supermercado, shopping do Zaffari terá clínica de R$ 1,5 milhão

Além de um novo supermercado, da bandeira Zaffari, o Moinhos Shopping, em Porto Alegre, terá uma clínica de saúde. A Nasce Saúde ficará no quinto andar e fará atendimentos e exames, com foco em mulheres e crianças. O investimento é de R$ 1,5 milhão em equipamentos e adaptações no espaço, antes ocupado pela gestão do shopping, que pertence ao Grupo Zaffari. Os funcionários da empresa foram transferidos para a nova sede, no Bourbon Shopping Wallig.