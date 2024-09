Normalizado sistema das loterias, mas Pix da Caixa Econômica Federal segue instável

Foi normalizado ainda pela manhã o sistema das loterias, operadas pela Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Lotéricos do Rio Grande do Sul, Marco Antonio Kalikowski, o problema iniciou às 6h e começou a ser resolvido perto das 9h30min. O sorteio especial da Lotofácil da Independência ocorre nesta segunda-feira (9), às 20h, em São Paulo. Quem acertar os 15 números pode levar R$ 200 milhões – por ser um concurso especial, o prêmio não acumula.