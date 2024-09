VÍDEO: direção da Expointer fala sobre os problemas no estacionamento

O antigo problema para acessar o estacionamento segue tirando a paciência dos visitantes da Expointer. No final de semana, pessoas com ingresso comprado antecipadamente pela internet ficaram duas horas na fila de carros para serem informados apenas no portão de que o local estava lotado. Porém, há reclamações inclusive para acesso durante a semana. A subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, falou sobre a situação no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Assista acima.