Lula confirma presença no velório de Pepe Mujica

Pepe Mujica e Lula se encontraram em dezembro do ano passado. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá ao velório do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, que morreu na terça-feira (13), aos 89 anos. Ainda na China, onde cumpre visita oficial, o presidente concedeu entrevista coletiva a jornalistas brasileiros, chineses e de outros países, em que confirmou a viagem para se despedir do velho amigo.

— Pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica, porque o mínimo que a gente tem de fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito — afirmou Lula.

Após a entrevista, em Pequim, o presidente e a sua comitiva embarcaram de volta ao Brasil, com chegada prevista para a noite desta quarta-feira (14).

O velório de Mujica ocorrerá no Palácio Legislativo, em Montevidéu, a partir das 15h desta quarta-feira, mas não há previsão para o término da cerimônia. Segundo a imprensa local, Lula deverá desembarcar na tarde desta quinta-feira (15) na capital uruguaia. Ele deve chegar ao palácio por volta das 17h.

Lula já tinha se manifestado, mais cedo, em nota oficial, sobre a morte de Mujica e destacou seu legado político e social. Na coletiva de imprensa, ele reforçou a homenagem à memória do ex-presidente uruguaio, que chegou a ficar 12 anos preso por perseguição política durante a ditadura no país vizinho.

— O Pepe Mujica não foi apenas um militante de esquerda, um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica foi um presidente muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano, com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem — disse Lula.

O último encontro entre os dois ocorreu na chácara de Mujica, nos arredores da capital uruguaia, no fim do ano passado. Na ocasião, Lula condecorou Mujica com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

— Da última vez que eu vi ele, sentado comigo, ele me disse: "Lula, eu estou indo embora". E, com a maior serenidade e tranquilidade que me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai — contou Lula. — Difícil encontrar duas ou três pessoas no mundo com o caráter e a dignidade dele (Mujica).