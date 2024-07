O mercado gaúcho para venda e fabricação de automóveis foi pauta da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, que também falou sobre a reforma tributária incluir os carros elétricos no imposto do pecado.