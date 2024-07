Junho neutralizou a queda na venda de veículos novos no Rio Grande do Sul durante a enchente, projeta o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos, Jefferson Fursteneau. Em maio, o número de automóveis vendidos despencou 65%. A percepção do executivo deve ser confirmada já nesta quarta-feira (3), quando saem os dados do mês passado.