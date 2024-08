Presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer contesta a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) de que a venda de Dia dos Pais movimentará apenas R$ 556 milhões no Rio Grande do Sul, noticiada pela coluna na semana passada. Noer diz que o valor está muito subestimado e aposta em vendas de R$ 1,35 bilhão, patamar de 2023.