São várias as preocupações do varejo gaúcho, que depende que os outros setores da economia se saiam bem, gerando renda e segurança para o consumidor comprar. Na reunião de diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), da qual a coluna participou, os questionamentos iam do curtíssimo ao longo prazo, ou seja, do Dia dos Pais à reconstrução das cidades após a enchente.