Sem surpresas, a prévia do PIB gaúcho trouxe um tombo em maio, mês da enchente. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) recuou 9% sobre abril. Foi o pior resultado da série histórica, iniciada em 2002. Sobre o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 3,9%. O indicador é calculado mensalmente pelo Banco Central. O Estado teve, claro, o maior recuo do país.