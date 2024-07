Diversos anúncios foram feitos pelos governos desde que a enchente devastou o Rio Grande do Sul, de moradias a empréstimos do BNDES e pagamento de salários a trabalhadores. Alguns ainda não foram operacionalizados e outros apresentam dificuldade de acesso pelo cidadão e por empresas. A coluna atualizou quais são eles, após diversos questionamentos de ouvintes no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Assista acima.