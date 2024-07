Foi atendido o pedido para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) autorizasse o uso do dinheiro da linha de crédito para reconstrução em endereço diferente do atual da empresa atingida pela enchente. Isso servirá de estímulo para que os negócios se transfiram para áreas sem risco de inundação. Podem ser no mesmo ou em municípios diferentes da sede do CNPJ, mas desde que sejam dentro do Rio Grande do Sul.