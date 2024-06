Até a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) está pedindo que o Ministério do Trabalho amplie as medidas trabalhistas para o Rio Grande do Sul. Foi em ofício ao governo federal e em nota escrita à coluna. A solicitação é igual à das entidades empresariais gaúchas, que seja aplicada lei de 2022 que precisa de ato ministerial para, em período de calamidade, permitir teletrabalho, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, e de decreto presidencial para suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho com pagamento do funcionário pelo governo federal.