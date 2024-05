A ótica Coliseu está dando óculos de graça para quem perdeu ou quebrou na enchente. Há, porém, a exigência de apresentar a receita do oftmalmologista para saber o grau. Mas o diretor Rubens Coronho tem duas sugestões para resolver isso. Uma delas é entrar em contato com o consultório do médico e pedir uma segunda via por e-mail ou WhatsApp. A outra é ir até um dos locais que a própria Coliseu tem para indicar, onde está sendo oferecido o serviço gratuitamente.