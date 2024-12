Vinicius Júnior, o melhor jogador do mundo em 2024 pela Fifa. Mauro PIMENTEL / AFP

Vinicius Jr se tornou o sexto brasileiro a ganhar o prêmio The Best da Fifa de melhor jogador do mundo. O troféu individual, que leva este nome desde 2016, foi criado pela Fifa em 1991, em paralelo com a Bola de Ouro, da revista France Football.

Um atleta nascido no Brasil não vencia a premiação desde 2007, quando Kaká foi o escolhido. Vini Jr quebra a marca após 17 anos.

O primeiro brasileiro a levar o troféu foi Romário, em 1994. Depois, Ronaldo Fenômeno ganhou em 1996 e 1997, e voltou a receber o título em 2002. Neste meio tempo, Rivaldo venceu em 1999.

Ronaldinho Gaúcho completa a lista, com vitórias em 2004 e 2005.

Brasileiros que já ganharam o prêmio da Fifa de melhor do mundo

Romário : uma vez (1994);

: uma vez (1994); Ronaldo Fenômeno : três vezes (1996, 1997 e 2002);

: três vezes (1996, 1997 e 2002); Rivaldo : uma vez (1999);

: uma vez (1999); Ronaldinho : duas vezes (2004 e 2005);

: duas vezes (2004 e 2005); Kaká : uma vez (2007);

: uma vez (2007); Vinicius Jr: uma vez (2024).

Veja todos os vencedores

Messi : oito vezes;

: oito vezes; Cristiano Ronaldo : cinco vezes;

: cinco vezes; Ronaldo e Zidane : três vezes;

: três vezes; Ronaldinho e Lewandowski : duas vezes;

: duas vezes; Vinicius Jr, Modric, Kaká, Cannavaro, Figo, Rivaldo, George Weah, Romário, Baggio, van Basten e Matthäus: uma vez.

Melhores do mundo desde a mudança para The Best