Pleito antigo do setor imobiliário, o FGTS Futuro foi aprovado e começará a funcionar em até 90 dias. Na primeira fase, famílias com renda até R$ 2.640, que compõem a Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, poderão usar os depósitos futuros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) somados à renda na hora de comprar imóvel. A ideia é ampliar até o teto de R$ 8 mil do programa de habitação popular. Lembrando que este "consignado" do FGTS, como tem sido chamado, só vale para novos contratos.