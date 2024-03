Maior construtora do país, a MRV, de Minas Gerais, investirá R$ 18 milhões para erguer um novo condomínio com nove torres no Vale do Sinos. Será em Novo Hamburgo, onde a empresa chegou há 10 anos e já tem oito empreendimentos. As obras começam no terceiro trimestre, com previsão de entrega em 36 meses. A construção vai gerar 150 empregos.