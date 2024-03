As regiões norte-americanas do Texas, da Flórida, de Nova York, do Tennessee, de Orlando e do Arizona inspiram as seis cabanas da pousada American Dreams (sonhos americanos, na tradução do inglês), que está sendo construída em Três Coroas, no Vale do Paranhana. O projeto terá investimento de R$ 1,7 milhão. O idealizador é o gaúcho Matheus Andrioli, que é de Tramandaí, mas mora em Ohio, nos Estados Unidos, desde 2018, com a esposa Gessica e as filhas.