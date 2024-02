Marcada para seis de março a abertura do atacarejo que será a primeira loja de Porto Alegre do Grupo Passarela, de Santa Catarina. A unidade será um Via Atacadista, com investimento de R$ 70 milhões. Ela fica na Avenida Assis Brasil, número 8.600, na frente Fiergs, onde era uma antiga concessionária da Mercedes-Benz. São 14 mil metros de área construída, 300 vagas de estacionamento, 30 caixas de pagamento e lojas menores anexas ao mercado. Foram gerados 220 empregos.