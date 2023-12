Da solidariedade aos negócios, duas empresas que se conheceram em uma ação de ajuda a vítimas das enchentes no Vale do Taquari acabaram de acertar um contrato de dois anos. Dias após a primeira inundação, no início de setembro, o Grupo Passarela, rede de supermercados de Santa Catarina, soube pela coluna de pequenos lojistas que tinham perdido tudo. O presidente da rede e da Associação Catarinense de Supermercados (Acats), Alexandre Siminioni, ofereceu móveis que estavam guardados após unidades terem sido reformadas. A ponte foi feita com a Tomasi Logística, de Lajeado, cujo diretor-executivo, Diego Tomasi, destinou um grande caminhão de imediato para buscar os itens e acompanhou a entrega pessoalmente em Roca Sales. Diversos pequenos comerciantes receberam as doações.