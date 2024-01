Em meio às negociações sobre a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores econômicos, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), se reúne na segunda-feira (15) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A decisão deve ocorrer após este encontro. Ao presidente Lula, Pacheco disse que a MP não avançaria da forma que está. Uma das alternativas para manter a desoneração e compensar a renúncia fiscal é a taxação de compras feitas em sites do Exterior, como Shein e Shopee, com valor inferior a US$ 50. Hoje a tributação federal sobre essas importações está zerada e os consumidores brasileiros pagam apenas ICMS de 17%.