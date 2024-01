Apesar de ter recuperado mercado chinês e do crescimento da soja, o Rio Grande do Sul fechou 2023 com queda de 1,3% no faturamento das exportações, para US$ 22,271 bilhões. O principal item embarcado ao Exterior foi a soja, respondendo por 18% do total e com crescimento de 22,6% sobre o 2022, quando a estiagem foi bem mais severa com o principal grão da safra de verão. Em segundo lugar, está o fumo, com 10% da pauta exportadora e avanço de 15,1% sobre o ano anterior.