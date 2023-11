Com investimento de R$ 30 milhões e geração de 600 empregos, um shopping com atacarejo está sendo projetado para Osório, no Litoral Norte. O pedido de licenças para a construção tramita na prefeitura. O sócio Edy Cracco espera que a autorização saia até o final do próximo verão, para então iniciar a obra, que tem duração prevista de 24 meses.