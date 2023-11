Com sede em Lajeado, o Grupo Imec atingirá a marca de 30 lojas com o atacarejo que abrirá nesta quarta-feira (22) em Sapiranga, no Vale do Sinos. Com esta unidade, a empresa passará a ter 14 operações da bandeira Desco Atacado e 16 supermercados da Imec. Ela fica na Rua Sarmento Leite, número 170, no Centro.