A Federação de Futebol da Arábia Saudita decidiu nesta quinta-feira (24) demitir o técnico italiano Roberto Mancini. Ele durou um ano no cargo. Desde que assumiu, foram apenas nove vitórias em 21 jogos. E o terceiro lugar no Grupo C das eliminatórias asiáticas trouxe preocupação com a possibilidade do país ficar fora da Copa do Mundo de 2026.