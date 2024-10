O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Corinthians em R$ 50 mil por conta de provocações feitas por corintianos contra torcedores do Grêmio, que faziam alusão à enchente de maio, na partida entre as duas equipes, no dia 31 de julho, pela Copa do Brasil. A decisão, tomada por uma comissão do tribunal no julgamento em primeira instância, foi mantida pelo Pleno no início da tarde desta quinta (24).