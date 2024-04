Depois de 19 dias da decisão de devolver Thauan Lara para o Inter, o Fortaleza ainda não conseguiu definir com o clube gaúcho todos os detalhes de como fará esta operação. As cláusulas do contrato de empréstimo estão sendo discutidas, e a expectativa é de que nos próximos dias a solução seja encontrada, com o provável retorno a Porto Alegre.