Com todas as dificuldades, maratona de jogos, problemas no voo, gramado ruim e certa pressão pelo mau começo na Sul-Americana, o Inter volta de Manta, no Equador, com boa condição para se classificar na competição continental. O 2 a 1 sobre o Delfín deixa o time na segunda posição, empatado em pontos com o Belgrano, atrás no saldo de gols. No returno dessa fase de grupos, terá dois jogos em casa, Delfín e Belgrano, e visitará o Tomayapo.