O Atlético-MG comemorou a marca de 100 gols de Hulk na década, após o jogador balançar a rede do América-MG pelo Campeonato Mineiro, no último sábado (9). Mas o atacante do Galo tem 108 gols, se contabilizarmos desde 2020 — início do decênio conforme a Organização Internacional de Padronização (ISO, na sigla em inglês) —, quando atuava no futebol chinês. Mesmo assim, em ambos os casos, ele está atrás de um ex-Grêmio na lista da artilharia.