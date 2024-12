Governo do RS anuncia repasse de R$ 180 milhões para escolas da rede estadual

Recursos podem ser utilizados para, entre outras ações, reparos básicos de pintura, na rede elétrica e hidráulica das instituições, bem como para aquisição de materiais didáticos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um repasse de R$ 180 milhões para escolas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul foi anunciado nesta sexta-feira (27) pelo governador Eduardo Leite, em suas redes sociais. O valor será distribuído entre 2.310 instituições de ensino e disponibilizado por meio do programa Agiliza Educação.

O montante já começou a ser pago e até o dia 30 deste mês deve estar disponível para todas as escolas, conforme o governo do Estado. O objetivo é permitir que as equipes diretivas consigam organizar o ano letivo de 2025, além de resolver pendências antes do começo das aulas.

Conforme a Secretaria da Educação do RS (Seduc), os valores disponibilizados são divididos entre as escolas a partir do número de matrículas de cada instituição de ensino.

— Esse é o nosso compromisso com a educação: investir, simplificar e transformar. Porque nós acreditamos que através dela construímos o futuro do aluno, do professor e da sociedade — afirmou o governador na publicação do Instagram.

Os valores podem ser usados para despesas de custeio, atendendo entre outras demandas:

compra de materiais didáticos

aquisição de produtos de limpeza

contratação de serviços de pintura

contratação de reparos básicos em redes hidráulicas e elétricas

compra de materiais permanentes, como equipamentos para laboratórios de ciência ou de informática

compra de itens para cozinhas

aquisição de brinquedos para áreas infantis

Os diretores das escolas precisam apresentar um plano de aplicação dos recursos às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) dentro de 180 dias após o crédito ser disponibilizado.

O que é o Agiliza Educação

Conforme o governo estadual, o Agiliza Educação foi criado em 2021. Desde lá, o programa já repassou R$ 322 milhões às escolas estaduais.

— O Agiliza Educação já é uma marca do nosso governo. Ele reduz a burocracia e dá mais autonomia para as escolas, sempre com transparência e com muita participação da comunidade escolar. Além disso, o programa também incentiva a economia local, já que boa parte das compras e serviços acaba sendo feita na própria comunidade onde a escola está inserida — concluiu Leite.

Confira o decreto que estipula os repasses: