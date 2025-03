Como o mercado de trabalho e as universidades lidam com profissões do futuro que ainda não existem; assista

O podcast Educação do Amanhã está de volta! A nova temporada estreia com um tema que mexe com todo mundo: as profissões do futuro. A apresentadora Larissa Guerra recebe no estúdio o professor Sandro Rigo, decano da Escola Politécnica da Unisinos, para uma conversa sobre como o mercado de trabalho está mudando e como as universidades estão se adaptando para preparar os profissionais para carreiras que ainda nem existem.