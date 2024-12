Um ano bom para formatar o futuro

Como será o amanhã? De tão comum, a pergunta já até virou samba. E agora que o calendário ocidental anuncia um novo dígito, é natural pensar no que nos espera em 2025 — mais ainda porque ritualizamos a mudança de ano em celebrações mundanas e espirituais. Então o céu vira um oráculo certo, com seu eterno referencial de ordem, em bem marcados ciclos de tempo. Porém, como em todo oráculo, a linguagem da astrologia é simbólica e possui muitos níveis de interpretação e possibilidades de manifestação.

Por essa complexidade, não dá para saber com exatidão como determinado quadro celeste se traduzirá adiante em termos de eventos terrestres. Mas, antes de sua dimensão preditiva, a astrologia é uma arte a serviço da consciência, seja por revelar as potencialidades que se apresentam em dado momento ou por fornecer um contexto de ciclos e processos. E o primeiro indicador da qualidade dos ciclos coletivos é o movimento dos planetas lentos, de Júpiter a Plutão.

Seja como for, no Brasil, ninguém precisa de astrologia para saber que 2025 será fundamental no traçado do projeto que o país quer seguir a partir de 2026, ano eleitoral. Uma das nações mais desiguais do mundo, o Brasil também carrega o mito de país do futuro. Delírio ou modelo possível? Que tragam os testes Saturno e Netuno.