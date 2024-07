Como Vinícius Júnior e Mbappé fracassaram com suas seleções nas copas continentais que terminam neste fim de semana, cresce a chance de o brasileiro ser coroado o melhor do mundo. No Real Madrid, ele foi personagem do título da Champions League. Talvez Jude Bellingham ainda possa ameaçá-lo. O meia de 21 anos corre por fora, mas não só do ponto de vista subjetivo.