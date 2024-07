Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo (14), às 16h, pela final da Eurocopa 2024. O duelo que será realizado no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, pode consagrar o tetracampeonato dos espanhóis, enquanto os ingleses buscam o primeiro título da competição. Mais do que isso, essa decisão pode influenciar no futuro das seleções até a Copa do Mundo de 2026.