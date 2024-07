A Espanha é a primeira seleção a se garantir na final da Eurocopa. Nesta terça-feira (9), a equipe de Luis de La Fuente venceu a França, de virada, por 2 a 1, e agora espera o vencedor do duelo entre Holanda e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta (10), para saber quem irá enfrentar no próximo domingo, às 16h, no Estádio Olímpico de Berlim.