Adversários diretos na luta contra o Z-4, Grêmio e Juventude dividirão o mesmo hotel em Belo Horizonte. Enquanto o time caxiense já está concentrado no hotel Ouro Minas para o jogo desta terça (26), contra o Atlético-MG, no Independência, o Tricolor desembarca nesta tarde na capital mineira para a partida contra o Cruzeiro, na quarta (27), no Mineirão, e ficará hospedado no mesmo local.