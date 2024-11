O Internacional faz uma das campanhas mais surpreendentes deste Brasileirão. Após ser diretamente afetado pelas trágicas enchentes do Rio Grande do Sul, entre abril e maio, o clube gaúcho se reergueu na temporada, ostenta uma série invicta de 16 jogos e até sonha com o título. A reação se consolidou neste segundo turno, do qual é o líder.