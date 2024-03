O Grêmio fez tudo errado do início ao fim nesta Recopa Gaúcha perdida para o São Luiz. A derrota em si foi o menor dos problemas. Há quem diga que tudo começa na manifestação de Renato, na noite anterior ao jogo, em suas redes sociais, comunicando que não iria com a delegação para Ijuí e acompanharia a partida pela TV em Porto Alegre. O treinador usou o próprio perfil para isso. Se fosse pelas redes do Grêmio, seria pior. Mas a série de erros começa ainda antes.