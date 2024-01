A rivalidade Gre-Nal é um evento muito particular e a disputa surge em todos os contextos. Não se pode definir alguma superioridade de forma absoluta. Um fato muda tudo e a gangorra troca de lado com uma velocidade assustadora. O anímico dos torcedores é o termômetro desta relação. E nada é mais importante do que o sentimento do torcedor.